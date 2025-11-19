Les folles images de fête en Ecosse après la qualification historique en Coupe du Monde

Il était un peu plus de 22 heures à Hampden Park, mardi soir, lorsque l’impensable est devenu réalité : l’Écosse a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026 près de 28 ans après l’édition 1998 en France. Mais avant la folie, il y eut le match et un duel contre le Danemark qui a pris des allures d’épopée. Seulement quelques minutes après le coup d’envoi du match, Scott McTominay décochait une bicyclette prodigieuse qui renvoyait aux heures les plus mythiques du football écossais. Le Danemark, pourtant supérieur dans la maîtrise et la qualité de jeu, est revenu au score par Rasmus Højlund, avant que Lawrence Shankland ne redonne l’avantage. Puis Patrick Dorgu a égalisé à nouveau, plongeant Hampden dans cette angoisse presque culturelle d’un peuple habitué à voir la lumière s’éteindre juste avant la fin. Certains supporters et journalistes pensaient déjà que le film allait une fois encore mal tourner pour la Tartan Army.

Jusqu’à ces arrêts de jeu délirants durant lesquels Kieran Tierney a d’abord enroulé un bijou du pied gauche à la 90e+3 minute. Kenny McLean, voyant Schmeichel avancé, a expédié depuis le rond central à la 90e+9 minute le ballon le plus libérateur de l’histoire moderne du football écossais. Et c’est à ce moment précis que la nuit a basculé, quand Hampden Park a explosé dans un vacarme à faire trembler les fenêtres de tous les châteaux du pays. Toute l’Écosse s’est alors embrasée. Dans les pubs de Glasgow, d’Aberdeen et d’Inverness, «les pintes ont volé, les inconnus se sont enlacés, et même les habituels antagonismes politiques, religieux et sociaux se sont dissipés», détaille notamment le journal écossais The Herald. La polarisation nationale, si souvent soulignée dans les chroniques d’un pays fragmenté, n’avait plus droit de cité. Il ne comptait plus de quel côté «on avait voté lors du référendum de 2014, ni le club qu’on supportait, ni la confession à laquelle on appartenait».

Une nuit complètement folle

Dans les rues, les klaxons ont résonné jusqu’à tard dans la nuit. Et dans les maisons, les enfants réveillés en sursaut se sont retrouvés dans les bras de parents en larmes. Dans les studios de radio et de télévision, les commentateurs perdaient leur voix autant que leur posture. Al Lamont à Radio Scotland, Steven Thompson et James McFadden à la BBC, Ally McCoist depuis Las Vegas ont tous hurlé leur incrédulité, leur joie brute, comme si chacune des syllabes qu’ils lâchaient devait exorciser 28 ans de frustration, précise le Daily Mail. Au-delà du sport, cette soirée a offert à l’Écosse un moment rare de communion, presque sacré, comme si l’histoire venait de se déposer au milieu de Hampden. Steve Clarke, d’ordinaire taiseux, s’est laissé gagner par l’émotion. Lui qui avait raté l’édition 1990 en Italie comme joueur avait passé 30 ans à porter ce regret. Il avait demandé à ses hommes de ne jamais connaître ce poids-là. Ses mots d’avant-match avaient tiré des larmes dans le vestiaire de plusieurs cadres, ont affirmé McGinn et Robertson.

Et lorsque le coup de sifflet final a retenti, Clarke s’est retrouvé devant une scène irréelle en voyant ses joueurs faisant le tour du stade en maillots « World Cup » avec leurs enfants sur la pelouse. McTominay a même brandi un poteau de corner comme une lance. Robertson était effondré en pensant à son ami Diogo Jota disparu tragiquement, tandis que Hampden chantait « Freed from Desire », revisité en hymne de libération collective. Si décrié pour son inconfort et ses angles de vue, ce vieux stade semblait rajeuni de 20 ans. Dans les rues de Glasgow et d’Édimbourg, la nuit fut totalement folle avec une fête nationale improvisée où l’on sentait chaque minute s’inscrire dans la mémoire collective. Des cortèges ont remonté Sauchiehall Street, des cornemuses se sont jointes à des enceintes Bluetooth, des groupes ont entonné « Flower of Scotland » sous la pluie froide. Dans les pubs, on trinquait déjà en pensant à l’Amrique où les supporters écossais promettent déjà de « vider les fûts de bières », comme le rapporte The Herald. Les images de supporters en kilt hurlant autour de McLean en boucle à la télévision se sont répandues jusque dans les Highlands.

À Aberdeen, des feux d’artifice clandestins ont jailli derrière les immeubles. À Dundee, les terrasses ont résonné jusque tard. Beaucoup de fidèles supporters discutaient déjà de tirages possibles, des adversaires de prestige, des voyages transatlantiques, d’un exode joyeux vers l’Amérique du Nord. Au petit matin, tandis que le pays émergeait lentement de cette nuit d’ivresse, une réalité simple s’imposait déjà. Le 19 novembre 2025 est entré officiellement dans l’histoire. Non pas seulement pour les buts sublimes de McTominay, Tierney, Shankland et McLean, ni même pour la qualification elle-même. Mais pour ce que cette soirée a créé à savoir un souvenir générationnel, un récit fondateur, un moment où tout un peuple a pu croire, vraiment, à quelque chose de plus grand que lui. Steve Clarke avait dit que les Écossais « pouvaient sentir la magie ». Et cette impression était bien présente dans les chants, dans les larmes, dans l’union improbable d’un pays si souvent fracturé, dans les accolades entre inconnus, dans les téléphones brandis pour immortaliser l’inimaginable. L’Écosse se rendra dans quelques mois au plus grand Mondial de l’histoire, placée en chapeau 3, prête à défier les géants.