Après une trêve internationale riche en émotions, la 11e journée de Ligue 1 McDonald’s pointe le bout de son nez et promet déjà des étincelles à tous les étages du championnat. En tête d’affiche de ce nouveau week-end de football, un classique incontournable de notre élite : le LOSC accueille l’Olympique Lyonnais au Stade Pierre Mauroy. Une confrontation toujours spectaculaire entre deux cadors historiques du championnat, qui auront à cœur de marquer les esprits et d’engranger des points cruciaux dans la course aux places européennes. Dans le même temps, la pression sera à son comble du côté de la Canebière, où l’Olympique de Marseille reçoit Le Mans. Face à des Sarthois prêts à jouer crânement leur chance, les Phocéens, guidés par Bruno Genesio, n’auront pas le droit à l’erreur au Vélodrome et devront imposer leur loi face au promu Manceau pour continuer leur folle remontée au classement et tenter d’arriver sur le podium de la Ligue 1 McDonald’s.

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Mais ce onzième acte de la saison sera également le théâtre d’autres points chauds qui valent le détour. La tension sera maximale au Moustoir pour le toujours très attendu derby de la Bretagne entre le FC Lorient et le Stade Rennais. Une bataille pour la suprématie régionale où l’intensité et l’engagement seront au rendez-vous. Enfin, il faudra garder un œil très attentif sur la Côte d’Azur : l’OGC Nice accueillera le Paris Saint-Germain pour une affiche de gala. Un déplacement traditionnellement périlleux à l’Allianz Riviera pour le club de la capitale, souvent bousculé par des Aiglons survoltés lors de ces grands rendez-vous.

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