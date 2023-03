PSG : la MLS tend les bras à Lionel Messi

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle une main tendue. Le 30 juin prochain, le contrat de Lionel Messi arrivera à son terme au Paris Saint-Germain. Alors forcément, à l’heure où la Pulga reste l’un des meilleurs joueurs du monde, en course pour un 8e Ballon d’Or du haut de son titre de champion du monde en titre, l’avenir de l’ancien capitaine du FC Barcelone est sur toutes les lèvres.

Tout le monde rêve de s’offrir Lionel Messi et de l’accueillir dans son équipe. À commencer par l’Arabie saoudite, où Al Ittihad, pensionnaire de Saudi Pro League, semble disposé à lui offrir un salaire de 90 M€ par an pour l’attirer dans le championnat où évolue désormais un certain Cristiano Ronaldo. Mais ce n’est pas tout, car aux États-Unis, l’Inter Miami de David Beckham fait partie des options possibles pour la suite (et fin ?) de la carrière de Leo Messi.

La MLS veut y mettre du sien pour Messi

Et justement, du côté de la Major League Soccer, on est prêt à tout pour faire venir Lionel Messi. C’est en tout cas ce qu’a fait comprendre le patron du "soccer" depuis 1999. La MLS est une entité unique. « Vous avez peut-être affaire au joueur le plus spécial de l’histoire de ce sport. Si vous vendez quelque chose qui appartient au collectif, le collectif doit l’approuver. Donc, quelle que soit la décision de Jorge Mas (propriétaire de l’Inter Miami), avec l’aide de Todd Durbin (vice-président exécutif de la MLS) pour structurer quelque chose, si nous avons l’opportunité de le faire, ce sera en dehors des sentiers battus », a lâché Don Garber dans les colonnes de The Athletic.

Et le commissaire de la MLS de poursuivre auprès de nos confrères. « Il faudrait structurer un accord qui convienne à Messi et sa famille. De quelle façon ? Honnêtement, nous ne le savons pas aujourd’hui. » De quoi entretenir malgré tout le flou sur une potentielle arrivée du n°30 du PSG en Floride l’été prochain, qui touche près de 25 M€ par saison à Paris. Une chose est sûre, si Lionel Messi favoriserait une destination en Europe pour poursuivre sa superbe carrière, la MLS, où Lorenzo Insigne demeure le joueur le mieux payé avec un salaire annuel d’environ 13 M€, n’a pas dit son dernier mot pour attirer l’un des meilleurs joueurs de l’histoire dans ses filets.