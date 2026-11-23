L’inquiétude née ce dimanche à l’échauffement face à Villarreal (3-2) est désormais officiellement confirmée. Malgré sa présence sur l’intégralité de la rencontre de Liga, marquée notamment par un penalty manqué, Lamine Yamal souffre bel et bien d’un léger pépin physique, poussant le staff blaugrana à ne prendre aucun risque avec sa pépite avant la rencontre de Ligue des Champions face à Sabah.

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Le club catalan a d’ailleurs officialisé son forfait pour le déplacement à Bakou via un point médical publié ce lundi. « Le joueur de l’équipe première Lamine Yamal ressent une légère gêne à la cheville droite. Par mesure de précaution, il manquera le match contre Sabah et devrait être disponible pour le match de dimanche prochain contre le Deportivo », a écrit le Barça dans son communiqué.