Brescia : Mario Balotelli justifie ses absences de l'entraînement

« Mario est un garçon particulier et il est également évident que sa tête n’est plus avec nous, rien de différent de la façon dont il a toujours été. Il y a de la déception », déclarait la semaine dernière le président de Brescia Massimo Cellino a propos de Mario Balotelli. Depuis, l'international italien (36 sélections, 14 buts) a séché les entraînements de mercredi et jeudi, dégradant un peu plus sa relation avec son président.

La suite après cette publicité

Des absences que l'attaquant a justifiées ce jeudi soir dans une story Instagram. « Toujours malade » , a indiqué sur le cliché Mario Balotelli. Un message auquel il a ajouté des émojis de mal-être. Sky Sport Italia en dit plus à ce sujet et prétend que le joueur est atteint d'une indisposition gastro-intestinale.