Victor Mpindi Ekani : « bien sûr, j’ai envie de partir »

A SønderjyskE depuis 2017, Victor Mpindi Ekani (23 ans) aimerait profiter du prochain mercato pour changer d'air comme il l'a confié au micro de Foot Mercato. «Je ne joue pas de manière régulière (6 titularisations seulement en Superliga), c’est difficile d’être satisfait. Bien sûr, j’ai envie de partir. J’ai envie d’aller quelque part où je pourrai mieux m’exprimer ou je pourrai être vu pour aller au plus haut niveau après. C’est ce que souhaite tout jeune footballeur», nous a confié l'international U23 camerounais, frustré par son manque de temps de jeu et sa vie au Danemark.

«Je me sens au niveau ici, mais j'ai envie d'un nouveau challenge après m'être acclimaté à l'Europe, son football et ses exigences», nous a-t-il expliqué, ambitionnant de découvrir à terme la sélection A du Cameroun. Selon nos informations, son représentant Pierre-Jean Mairesse l'a proposé à plusieurs clubs français, mais les touches les plus sérieuses se trouvent en Belgique, en Suisse, en Europe de l'Est et dans le Golfe. En attendant, le robuste milieu de terrain (1m90, 85 kg) a repris le championnat cette semaine, avec un revers sur la pelouse de Brøndby (1-0).