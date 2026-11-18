Mamadou Niang veut Pierre Lees-Melou à l’OM
Attaquant sénégalais marquant de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang a réalisé un passage solide avec 100 buts en 227 matches entre 2005 et 2010. L’ancien strasbourgeois qui reste un amoureux du club phocéen avec qui il a remporté la Ligue 1 2010 était sur le plateau du Late Football Club sur Canal+ avec le milieu de terrain du Paris FC Pierre Lees-Melou.
Le joueur de 33 ans qui arrive en fin de contrat en juin prochain n’a pas encore reçu de proposition de prolongation. Mamadou Niang lui a alors fait un appel du pied pour rejoindre l’Olympique de Marseille, d’autant qu’il connaît Grégory Lorenzi : «Lees-Melou libre en juin ? S’il ne prolonge pas, il vient à Marseille ! On le prend tous les jours. S’il veut venir, il vient quand il veut. En plus, il connaît bien le directeur sportif.»
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