FC Barcelone : Vitor Roque a déjà du pain sur la planche

Le jeudi 4 janvier, pour le premier match de l’année 2024 face à Las Palmas, Xavi pourra compter sur un nouveau visage : Vitor Roque. Officiellement barcelonais depuis l’été dernier, le jeune buteur brésilien était resté du côté de l’Athletico Paranaense jusqu’à maintenant, histoire de parfaire sa formation et de continuer d’avoir du temps de jeu régulier. Tout indique d’ailleurs qu’il est fort probable qu’il soit la seule recrue offensive barcelonaise cet hiver, puisque la situation du club est toujours aussi compliquée sur le volet financier, et Xavi souhaite utiliser les quelques deniers à disposition pour renforcer le milieu. Gio Lo Celso (Tottenham) est le favori de Xavi.

Un secteur offensif qui est justement dans le creux de la vague. Depuis le début de la saison, Xavi doit ainsi composer avec une attaque qui empile des joueurs assez irréguliers. L’ancien joueur du club de la Roja et du Barça a forcément sa part de responsabilité dans cette animation offensive assez faible et dans les prestations en demi-teinte de ses éléments d’attaque, mais ses principaux hommes forts sont en-dessous. Après une très bonne entame, João Félix semble par exemple retomber dans ses travers et se fait déjà reprendre de volée par les médias. Les prestations de Robert Lewandowski sont elles aussi pointées du doigt par la presse, alors que Raphinha n’a toujours convaincu personne. Quant à Ferran Torres, beaucoup semblent déjà avoir abandonné l’idée de le voir être performant, alors que Lamine Yamal reste un joueur trop jeune pour espérer construire un secteur offensif autour de lui.

Le sauveur ?

Vitor Roque n’a que quelques années de plus que lui - il fêtera ses 19 ans en février - mais son arrivée suscite aussi d’énormes attentes. Trop, même, et du côté du Barça, il y a une volonté de protéger la pépite brésilienne du mieux possible. « On ne peut pas lui mettre trop de pression sur le dos », expliquait par exemple Xavi lors de sa dernière sortie médiatique. Un peu paradoxal, puisque quelques questions plus tard, il a expliqué « espérer que Vitor Roque soit du niveau de Messi ou Cristiano ». Rien que ça. Une sorte de bipolarité qui s’étend à tout cet environnement médiatique catalan, où on présente déjà Roque comme le grand sauveur. Ses moindres faits et gestes sont déjà épiés, à l’image de son voyage du Brésil à Barcelone qui est suivi par des correspondants sur place et qui est en une de Mundo Deportivo au moment où on écrit ces lignes. Il y a aussi cette comparaison avec Endrick, recruté par le Real Madrid, qui revient très souvent sur la table. Les comparaisons avec Ronaldo Nazario rajoutent aussi encore un peu de poids sur les épaules encore assez frêles du joueur, pendant que sur les réseaux sociaux, beaucoup de fans le présentent comme le potentiel sauveur de cette saison barcelonaise qui a pris un tournant inquiétant ces dernières semaines.

Autant dire que le buteur auriverde arrive dans un contexte sportif et extra-sportif assez difficile, où il ne bénéficiera probablement pas d’énormément de temps pour être performant, puisque son club a besoin de joueurs déjà opérationnels. Sa période d’adaptation devra donc être le plus courte possible, pour le bien de son équipe et pour le sien. Il ne serait d’ailleurs pas forcément surprenant qu’il soit responsabilisé assez vite par Xavi, avec un temps de jeu conséquent d’entrée. Difficile de l’imaginer déjà titulaire, mais il pourrait clairement être une des premières options en sortie de banc de l’entraîneur catalan. Surtout que le Barça va avoir un mois de janvier très chargé avec cette Supercoupe d’Espagne qui vient se rajouter à un calendrier déjà démentiel. N’oublions tout de même pas que Vitor Roque a aussi des arguments à faire valoir, lui qui a tout de même inscrit 21 buts et délivré 7 passes décvisives en 44 matchs en 2023 dans un championnat loin d’être si facile. Mais du côté du Barça, on le sait, il ne faudra pas se louper sur sa gestion.