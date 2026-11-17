Plus de deux ans après son départ de l’AS Monaco à l’été 2024, Wissam Ben Yedder s’apprête à fouler de nouveau les pelouses de l’Hexagone. Depuis la fin de son contrat monégasque, l’ancien international français (19 sélections - 3 buts) a connu un parcours sportif fragmenté, tentant de se relancer par des expériences successives en Iran, en Turquie, puis au Maroc. Engagé avec le Wydad Casablanca au sein de la première division marocaine, le natif de Sarcelles est arrivé au terme de son expérience de six mois dans un certain anonymat et ponctué de 3 buts en 16 rencontres de Botola. Désormais libre de tout engagement à 36 ans, il étudiait depuis quelques semaines les options pour prolonger sa carrière sportive.

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Selon nos informations, c’est finalement vers le championnat de Ligue 3 que l’attaquant devrait se diriger. Le Paris 13 Atletico a entamé des discussions concrètes pour s’attacher ses services. Actuellement neuvième de la troisième division française, la formation francilienne cherche à densifier son secteur offensif après une récente désillusion en Coupe de France, marquée par une élimination dès le 7e tour face au Red Star.

Ben Yedder marqué par plusieurs procédures judiciaires

L’arrivée d’un profil disposant d’une telle expérience du haut niveau constituerait un ajout factuel et direct pour le maintien du club parisien, bien que n’ayant pas disputé le moindre match depuis le mois de juillet dernier. Ben Yedder reste l’un des meilleurs attaquants du championnat de France de ces 15 dernières saisons. Pour rappel, l’ancien joueur du TFC formé au Futsal à Alfortville a inscrit 161 buts et délivré 45 passes décisives en 320 matches de Ligue 1.

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Ce retour aux affaires sportives va intervenir après une longue période marquée par les procédures judiciaires notamment lorsque Ben Yedder et son frère avaient été mis en examen en août 2023 pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. En juin dernier, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a relaxé le joueur concernant des accusations de violences psychologiques envers son épouse, dans le cadre d’une procédure de divorce entamée après leur séparation en mai 2023. En première instance, à Nice, il avait été condamné à 90 000 euros d’amende, mais la juridiction d’appel a infirmé cette décision, la défense estimant que le litige relevait du juge des affaires familiales. Reste désormais à transformer l’essai pour ce qui sera à coup sûr l’une des attractions du championnat s’il vient à s’engager avec le Paris 13 Atletico.