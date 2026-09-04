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Premier League

Les débuts de Bradley Barcola avec Liverpool

Par Jordan Pardon
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp
Ipswich 0-2 Liverpool

La nouvelle histoire de Bradley Barcola a officiellement commencé ce soir. Présent dans le groupe de Liverpool pour défier Ipswich à l’occasion de la 3e journée de Premier League, l’international tricolore a effectué ses débuts.

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Alors que les Reds menaient 2-0 peu après l’heure de jeu (64e), Barcola est entré sur le terrain pour remplacer Victor Munoz, autre recrue de l’été du côté de Liverpool. Les premières accélérations du Français ont d’ailleurs ont provoqué quelques sueurs froides dans la défense adverse.

Pub. le - MAJ le
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