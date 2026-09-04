Les débuts de Bradley Barcola avec Liverpool

La nouvelle histoire de Bradley Barcola a officiellement commencé ce soir. Présent dans le groupe de Liverpool pour défier Ipswich à l’occasion de la 3e journée de Premier League, l’international tricolore a effectué ses débuts.

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Les débuts tant attendus de Bradley Barcola sous le maillot de Liverpool 🤩🇫🇷#IPSLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/Fb1esH5FMD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 4, 2026

Alors que les Reds menaient 2-0 peu après l’heure de jeu (64e), Barcola est entré sur le terrain pour remplacer Victor Munoz, autre recrue de l’été du côté de Liverpool. Les premières accélérations du Français ont d’ailleurs ont provoqué quelques sueurs froides dans la défense adverse.