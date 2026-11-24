C’est un vieux sujet qui revient année après année à Marseille. L’OM veut s’en aller de la Commanderie, qui est devenue trop petite pour les besoins d’un club moderne. Le sujet revient régulièrement sur la table mais a pris encore un peu de plus consistance ces derniers mois après le déménagement des bureaux administratifs la saison dernière dans le centre-ville de la cité phocéenne, avenue du Prado. Preuve que les choses bougent.

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Le centre d’entraînement, renommé Robert Louis-Dreyfus après le décès de l’ancien propriétaire en 2009, est toujours l’épicentre du club. L’équipe première s’y entraîne quotidiennement. Le centre de formation y a également ses locaux, en plus de quelques départements et locaux du quotidien comme l’espace médiatique dédié aux conférences de presse. Un constat s’impose, il n’y a que 3 terrains pour les différentes équipes.

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Un projet à 70 M€

C’est bien trop peu quand on se veut à la pointe du football hexagonal. D’après La Provence, un projet de nouveau centre d’entraînement est bien entamé du côté de Trets. Cette commune est idéalement située, à 25 minutes à l’est d’Aix-en-Provence où habitent la plupart des joueurs, et à 45 minutes de Marseille, située plus au sud-ouest. Le coût de cet investissement est évalué à environ 70 M€ d’après le média local.

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Plus moderne et plus grand, il permettrait de franchir un cap en termes d’infrastructures et rivaliserait avec les meilleurs clubs français à l’instar du Campus PSG, de la Piverdière du Stade Rennais ou encore du domaine de Luchin du LOSC. Ce n’est évidemment pas pour tout de suite. Il faudra environ 4 ans avant que l’actuel 5e de Ligue 1 puisse s’y installer, lui qui compte garder la Commanderie pour la section féminine et l’OM Campus.