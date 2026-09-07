LdC : Kylian Mbappé répond cash sur son absence lors des victoires du PSG

Face à la presse ce lundi, Kylian Mbappé a été cuisiné par les journalistes espagnols. Le capitaine des Bleus a notamment répondu au sujet du Paris Saint-Germain, qui a gagné deux Ligues des Champions depuis son départ.

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Trouve-t-il cela injuste ? «Eh bien, je pense que ce n’est qu’une analyse de plus. Au final, parler de moi, ça marche bien, et je l’admets. Ça me va. Mais ce n’est qu’une analyse de plus.» Le message est clair.