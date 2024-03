Gareth Southgate jette le flou sur son avenir

À la tête de la sélection anglaise depuis 2016, Gareth Southgate n’a pas encore prolongé son contrat. La Fédération anglaise de football (FA) lui a pourtant proposé un nouveau contrat, afin de poursuivre son aventure jusqu’à la Coupe du Monde 2026. En charge de la génération dorée d’une équipe anglaise qui semble ne jamais avoir eu autant de talents, l’ancien joueur d’Aston Villa veut être pleinement concentré sur l’Euro en Allemagne : « je pense que nous devrons nous asseoir et réfléchir à cela à la fin du tournoi. Je suis heureux d’en parler brièvement maintenant, mais je ne vais pas en parler tout l’été ». L’objectif, lui, est clairement affiché pour les Three Lions.

«Je suis tout à fait détendu à ce sujet et je n’ai aucune idée de l’endroit où nous nous trouverons à la mi-juillet, si ce n’est que j’espère que ce sera Trafalgar Square et que nous ferons la fête. Nous devons accepter une certaine pression car nous sommes parmi les favoris. Mais je ne veux pas non plus ajouter quoi que ce soit de plus à l’équipe » a affirmé Gareth Southgate en conférence de presse. Seule la victoire finale compte pour l’actuel sélectionneur.