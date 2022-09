Serie A : l'AC Milan s'impose contre la Samp et rejoint Naples en tête

Plus tôt ce samedi, Naples et l'Inter se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) respectivement face à La Spezia et au Torino. Les deux clubs ont donc mis la pression sur les Rossoneri. En effet, pour le dernier match du jour en Serie A, la Sampdoria recevait l'AC Milan à Gênes. Une rencontre très plaisante durant laquelle les Milanais s'offraient une nouvelle victoire (2-1) pour rester en tête, à égalité de points avec les Napolitains. Malgré une seule petite réalisation inscrite par Junior Messias (6e) en première période pour l'AC Milan, les choses auraient pu être bien différentes.

Filip Djuricic trouvait la barre d'une frappe limpide des 25 mètres (11e). Du côté des Rossoneri, Charles De Ketelaere se voyait refuser son but pour une position d'hors-jeu d'Olivier Giroud en amont (21e). Et au retour des vestiaires, le match prenait une toute autre tournure avec l'exclusion de Rafael Leão seulement quelques minutes après le coup d'envoi (47e). Filip Djuricic profitait alors de cette supériorité numérique pour inscrire le but synonyme d'égalisation pour la Samp (57e). Finalement, Olivier Giroud profitait d'une main de Gonzalo Villar dans la surface adverse pour transformer son pénalty (67e). Les Milanais réussissaient alors à conserver le score jusqu'à la fin de la rencontre grâce à Mike Maignan qui s'employait pour éviter une grande désillusion aux Rossoneri.