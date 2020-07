Naples, PSG : le convoité Kalidou Koulibaly fait une annonce forte pour son avenir

Depuis des années déjà, le nom de Kalidou Koulibaly revient de façon incessante lorsque l'on évoque le mercato des plus grosses écuries européennes. Le Paris Saint-Germain, Manchester United ou même le Real Madrid sont ainsi annoncés, régulièrement, comme candidats au recrutement du défenseur sénégalais de 29 ans, titulaire indiscutable à Naples depuis des années déjà.

Ces derniers jours, nous vous avons également dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato qu'un invité surprise était entré dans la course, à savoir Newcastle. Les Magpies souhaitent ainsi en faire le pilier de leur nouveau projet, qui est cependant mis en stand-by par les autorités du football anglais actuellement. Mais que pense le joueur de tout ça ? Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l'ancien du FC Metz s'est exprimé sur son avenir.

Koulibaly serait chaud pour prendre sa retraite à Naples

« Rester à Naples à vie ? Je ne dirais pas non, mais je ne voudrais tromper personne. Nous savons comment les choses se passent dans le football. Peut-être que vous dites que vous restez à vie, et qu'après vous êtes vendu. Je dis donc aux fans que je donnerai 200 à 300% pendant que je porterai ce maillot. J'ai une relation spéciale avec le peuple de Naples, un sentiment vraiment pur », a-t-il d'abord lancé avant d'enchaîner.

« Je n'ai jamais parlé de départ au club, mais j'ai également lu des rumeurs sur mon avenir dans les journaux et ça m'ennuie de lire que je suis approché, tous les jours, par tel ou tel club européen. Nous verrons ce que le président décidera s’il me propose de prolonger le contrat, ce qui me permettrait donc de terminer ma carrière ici. Pour le moment, j'ai encore un contrat de trois ans: c'est beaucoup et je ne pense à rien d'autre qu'à Naples », a conclu le Lion de la Teranga, qui n'a donc visiblement pas fait d'un départ sa priorité. Le PSG, Newcastle et compagnie sont prévenus...