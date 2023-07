Inter Miami : Lionel Messi est impatient

La suite après cette publicité

Actuellement en vacances, Lionel Messi rejoindra ensuite l’Inter Miami. L’Argentin devrait d’ailleurs être officiellement présenté le 16 juillet prochain par la formation floridienne. En attendant, la Pulga est revenue sur son choix au micro de la télévision publique argentine.

« Nous sommes heureux de la décision que nous avons prise. Nous sommes prêts et impatients de relever ce nouveau défi, ce nouveau changement. Ma mentalité et ma tête ne changeront pas et j’essaierai, où que je sois, de donner le maximum pour moi et pour le club, afin de continuer à être performant au plus haut niveau », a-t-il confié.

