Serie A : la Fiorentina chute contre Lecce, le Torino accroché

Après la victoire de l’Inter Milan à Vérone, la 10e journée de Serie A se poursuivait, ce dimanche, avec deux rencontres programmées à 15h. Sur sa pelouse, la Fiorentina s’est inclinée (0-1) face à Lecce. Unique buteur de cette partie, Medon Berisha a ainsi offert les trois points aux visiteurs, désormais 15es du championnat.

Dans l’autre match de l’après-midi, le Torino accueillait Pise. Rapidement surpris après un doublé de Stefano Moreo (13e, 29e), le Toro réagissait finalement grâce à Giovanni Pablo Simeone (42e) et Che Adams (45+3e). Score final : 2-2. Au classement, le Torino est 12e, Pise est 17e.