Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

Serie A : la Fiorentina chute contre Lecce, le Torino accroché

Par Josué Cassé
1 min.
Marco Baroni @Maxppp
terminé - 15:00 Torino 2 Pise 2
terminé - 15:00 Fiorentina 0 Lecce 1

Après la victoire de l’Inter Milan à Vérone, la 10e journée de Serie A se poursuivait, ce dimanche, avec deux rencontres programmées à 15h. Sur sa pelouse, la Fiorentina s’est inclinée (0-1) face à Lecce. Unique buteur de cette partie, Medon Berisha a ainsi offert les trois points aux visiteurs, désormais 15es du championnat.

La suite après cette publicité

Dans l’autre match de l’après-midi, le Torino accueillait Pise. Rapidement surpris après un doublé de Stefano Moreo (13e, 29e), le Toro réagissait finalement grâce à Giovanni Pablo Simeone (42e) et Che Adams (45+3e). Score final : 2-2. Au classement, le Torino est 12e, Pise est 17e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Torino
Fiorentina
Pise
Lecce

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Torino Logo Torino
Fiorentina Logo Fiorentina
Pise Logo Pise
Lecce Logo Lecce
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier