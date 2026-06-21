CdM 2026 : la journaliste France Pierron suspendue après la polémique Doku ?

Selon les informations de Clément Garin, France Pierron aurait été écartée de l’antenne de L’Équipe et ne présenterait pas L’Équipe de choc ce lundi, dans le sillage de la polémique provoquée par ses propos sur Jérémy Doku et la naissance de son enfant. Pour rappel, la journaliste a émis des critiques à l’encontre du joueur de Manchester City après qu’il a annoncé vouloir être au chevet de sa conjointe pour la naissance de son enfant, en pleine de Coupe du Monde 2026.

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Toujours selon Clément Garin, cette décision susciterait de l’incompréhension en interne, certains estimant que la direction avait initialement choisi de ne pas supprimer la publication controversée lorsqu’elle commençait à circuler. À ce stade, aucune confirmation officielle de cette suspension n’a été trouvée dans les médias de référence ni auprès de la chaîne L’Équipe.