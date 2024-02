Mercato, nouvel entraîneur : la mise au point ferme du Bayern Munich

Entre le départ de Thomas Tuchel, l’accord annoncé entre Alphonso Davies et le Real Madrid et la crise de résultats actuelle, le Bayern Munich n’est pas au mieux. Mais dans le même temps, le club bavarois a annoncé lundi avoir nommé Max Eberl en tant que directeur sportif et a donc posé les premières pierres de sa restructuration en interne. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien de Leipzig, qui prendra ses fonctions à compter du 1er mars, a été présenté devant la presse locale. Attendu pour évoquer le mercato estival, l’effectif et surtout le profil du successeur de Thomas Tuchel, le nouvel homme fort du Rekordmeister n’a évité aucun sujet.

Max Eberl dresse le profil du nouvel entraîneur

Au sujet de Thomas Tuchel, Max Eberl a d’abord assuré que c’était «une décision juste, ouverte et transparente. Le club est dans une certaine situation depuis des semaines. Il ne s’agit pas de Thomas Tuchel ou de Max Eberl, mais du Bayern Munich. Je n’étais pas impliqué, ce n’était pas non plus mon rôle. Le club a toujours été capable d’agir. Cela me semble juste, ce n’est que mon avis», après l’officialisation du départ de Tuchel en fin de saison. Et au sujet de son remplaçant, Eberl a préféré éviter la question sur Xabi Alonso, pressenti aussi à Liverpool, lui qui avait déjà tenté de le ramener au Borussia M’Gladbach. «La conversation était impressionnante à l’époque. Il était entraîneur de la deuxième équipe (de Saint-Sébastien). Il m’a dit que c’était un peu trop tôt pour lui et m’a impressionné. Cela n’a aucune incidence sur aujourd’hui. Veuillez me pardonner de ne commenter aucun nom».

Et pour le profil du successeur de Tuchel, Eberl a donné quelques indications. «Nous devons trouver le bon entraîneur pour le Bayern Munich. Il y a des candidats qui sont encore sous contrat. Il y a des candidats qui sont libres. Premièrement, nous devons trouver le bon entraîneur et sélectionner les joueurs avec lui. Avec Christoph et moi, les cartes seront rebattues. Le futur entraîneur doit correspondre aux standards du club et également s’aligner sur moi et Christoph (Freund). Nous avons Tel, Musiala. Le Real Madrid a réussi à intégrer des joueurs comme Camavinga dans un milieu de terrain avec Kroos et Modric. Nous avons aussi besoin d’un entraîneur comme celui-là. Il devrait être capable de parler allemand ou anglais. Il y a des candidats», a-t-il expliqué.

Le Bayern Munich va parler avec Alphonso Davies

Autre sujet chaud : le cas Alphonso Davies (23 ans), déjà annoncé en accord avec le Real Madrid selon la presse espagnole. Mais le club bavarois entend se battre encore. «Bien sûr, nous avons un joueur en la personne d’Alphonso qui a fait d’excellents progrès non seulement en termes de vitesse mais aussi en termes de caractère. Nous sommes en pourparlers avec son agent. Christoph est impliqué dans cette affaire. Max abordera désormais également ce problème», a expliqué la direction bavaroise. «Je vais essayer de poursuivre la conversation. Ensuite, nous prendrons une décision. Nous ne voulons perdre aucun joueur lors d’un transfert gratuit», a ajouté Eberl. Le Real Madrid est prévenu.

Enfin, le cas de Mathys Tel a été évoqué. Le jeune Français de 18 ans doit incarner le projet du nouveau Bayern Munich, selon son nouveau directeur sportif. «Notre philosophie est de recruter des joueurs qui apportent le succès. Cela pourrait être une grande star. Nous allons essayer de trouver des étoiles. Mais nous essaierons également de trouver des joueurs de haut niveau comme Mathys Tel. Il devrait être possible de remporter des titres tout en permettant le développement. J’ai également trouvé des joueurs qui ne sont devenus des stars que six mois plus tard», a-t-il ajouté. Des premiers mots forts pour le mercato d’été, où le Bayern Munich devrait se montrer plus actif que d’habitude.