Daniel Riolo prend position dans le clash Mbappé-Orelsan

Trois jours après le clash entre Orelsan et Kylian Mbappé sur le Stade Malherbe de Caen, Daniel Riolo est revenu sur la polémique dans l’émission After Foot sur RMC, défendant la liberté d’expression de l’artiste et le droit de réponse de l’attaquant du Real Madrid. «Orelsan dit ce qu’il veut dans sa chanson. Mais qu’on ne me fasse pas croire que c’est du second degré. À chaque fois, ce sont des excuses pour faire passer des trucs dans les chansons. Dire que les Mbappé mettent le club dans une situation délicate, c’est vrai. On ne peut pas dire que le club aille très bien. Je n’ai pas l’impression que ce soit bien géré», a-t-il déclaré avant de conclure : «Kylian Mbappé a absolument le droit de lui répondre s’il estime qu’il a été attaqué… Derrière, il se reprend une sauce dans la figure. Il est attaqué, il a le droit de répondre, c’est tout. Mais on a le droit de lui demander de nous expliquer ce qu’il fait à Caen, car on ne le comprend pas».

La suite après cette publicité

L’histoire a commencé avec une ligne du nouvel album du rappeur normand La fuite en avant, où il écrit «tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé», en référence directe au club caennais, détenu par Mbappé et récemment relégué en National. Le footballeur a rapidement réagi en rétorquant : «Tu es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant Orelsan» et en ajoutant : «Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie».