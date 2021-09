EL : Jorge Sampaoli veut un OM digne

Demain soir, l’Olympique de Marseille jouera le premier match de Ligue Europa de sa saison face au Lokomotiv Moscou. Arrivés en Russie, les Phocéens se sont prêtés au traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant-match. A cette occasion, Jorge Sampaoli a déclaré vouloir que son OM fasse un parcours digne après la piteuse saison des Marseillais en Ligue des Champions la saison passée. Mais l’Argentin annonce déjà que le calendrier risque de nuire aux performances de son équipe.

« Il faut représenter le club de la meilleure façon. On va jouer tous les trois jours. Ce sera difficile de tenir le rythme, et les rotations seront nécessaires. L'adversaire est difficile. On souhaite tout de même que l'OM soit protagoniste de chaque match. (…) Nous allons aussi jouer contre Rennes et Angers, après Moscou. Il faut bien gérer l'enchaînement des matchs, pour garder un bon rendement. Il faut bien savoir qui sont les joueurs capables de maintenir le rythme, ou ceux qui auront besoin de repos. Il ne faut pas perdre en qualité collective », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport.