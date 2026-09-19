PL : défait par Aston Villa, Tottenham s’enfonce un peu plus dans la crise

Roberto De Zerbi et Tottenham continuent de couler. Malgré un mercato estival XXL, les Spurs ont enchaîné, ce samedi, un cinquième match de rang sans victoire en Premier League. Après deux défaites, deux matches nuls et surtout zéro but marqué, le club londonien a une nouvelle fois déçu dans les grandes largeurs à l’occasion de la 5e journée. Au Tottenham Hotspur Stadium, les locaux, alignés en 4-2-3-1 avec Solanke à la pointe de l’attaque, ont chuté face à Aston Villa (2-3).

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Servi par l’ancien Marseillais Boubacar Kamara, Johan Manzambi a libéré les siens dans le temps additionnel de la première période (0-1, 45+4e) avant une nouvelle réalisation magnifique de Nicolas Jackson au retour des vestiaires (0-2, 67e) puis celle d’Emiliano Buendia, auteur d’une frappe splendide quelques minutes plus tard (0-3, 79e). Pour ne rien arranger, les Spurs, qui ont vu leur but égalisateur refusé pour une position de hors-jeu, ont également perdu Pedro Porro sur blessure. En fin de match, Conor Gallagher, tout juste entré en jeu, et Jan Paul van Hecke ont sauvé l’honneur, mais le mal était déjà fait. Au classement, Tottenham est 18e. Aston Villa remonte au 15e rang.