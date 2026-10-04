Arsenal : Viktor Gyökeres renaît de ses cendres avec la Suède !

Cinq matchs, 207 minutes de jeu, zéro but et aucune passe décisive. Le bilan du début de saison de Viktor Gyökeres avec Arsenal est bien en deçà des attentes pour un joueur qui avait été recruté pour près de 70 millions d’euros à l’été 2025. Confiné à un rôle de remplaçant derrière Kai Havertz sous les ordres de Mikel Arteta, l’attaquant suédois peine à retrouver son rendement qui fut le sien au Sporting. Un début d’exercice délicat qui vient raviver les critiques essuyées depuis son transfert mirobolant à Londres l’année dernière après une première cuvée à 21 réalisations en 55 matchs.

La suite après cette publicité

La sélection suédoise reste toutefois son bol d’air frais depuis plus d’un an. Grand artisan de la qualification des siens pour la Coupe du Monde grâce à des prestations décisives lors des barrages de mars dernier, il avait été intéressant durant le tournoi avec un but et deux passes décisives en quatre matches. Lors de cette trêve de septembre, bis repetita. Aligné trois fois comme titulaire par Graham Potter, il a tout simplement inscrit trois buts. En trouvant le chemin des filets contre la Bosnie ce vendredi, Gyökeres est d’ailleurs devenu le tout premier joueur de l’histoire à marquer lors de six matchs consécutifs de Ligue des Nations.

La suite après cette publicité

Zlatan Ibrahimović défend Viktor Gyökeres

Des prestations qui interrogent sur la différence qui existe entre la Suède et Arsenal. Face à cette situation digne de Dr. Jekyll et M. Hyde, Zlatan Ibrahimović est monté au créneau pour prendre la défense du buteur de 28 ans : « Gyökeres est l’un des meilleurs attaquants au monde. Ça me fait rire quand les gens le critiquent parce qu’il ne marque pas assez à Arsenal. S’il ne marque pas, demandez-vous plutôt s’ils lui créent des occasions. Il a rejoint Arsenal la saison dernière, les a aidés à gagner leur premier titre de champion en 22 ans et a marqué plus de 20 buts. Un attaquant ne peut pas tout créer seul. Regardez-le avec la Suède : on lui crée des occasions et il marque. Pour moi, il restera toujours un attaquant de classe mondiale. »

Le principal intéressé a, lui aussi, tenu à clarifier ses intentions. Même s’il n’est clairement plus inamovible avec les Gunners, l’ancien du Sporting reste concentré pour inverser la vapeur au sein du club londonien : « bien sûr, il y a eu beaucoup de spéculations, mais j’ai effectué toute la préparation de pré-saison et je me sentais bien. J’étais totalement concentré sur Arsenal. Pour moi, rester était une évidence et je suis extrêmement heureux au club. Il est clair que je veux jouer au football, et autant que possible. En tant que footballeur, vous voulez toujours être sur le terrain, mais nous avons un effectif extrêmement bon avec beaucoup de très bons joueurs. » Avec la récente blessure de Kai Havertz, ses buts avec la Suède tombent au meilleur des moments et lui permettront sans doute de retrouver Mikel Arteta avec confiance dès la reprise du côté d’Arsenal.