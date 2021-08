PSG : négociations avec l'Atlético pour Pablo Sarabia

Le PSG doit-il s'attendre à voir quelques joueurs partir d'ici minuit ? C'est probable, et Pablo Sarabia pourrait bien en faire partie. Depuis le début de l'été, l'international espagnol a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs au pays, comme Villarreal, la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid.

La suite après cette publicité

Et comme l'explique le quotidien AS, ce sont bien les Colchoneros qui semblent tenir la corde dans ce dossier. Des discussions ont lieu entre Madrilènes et Parisiens en ce moment, et elles pourraient déboucher sur un prêt avec option d'achat. Tout dépend également du cas Saúl, qui devrait quitter le club dans les prochaines heures.