OL : Paulo Fonseca veut aider Endrick

Prêté à l’Olympique Lyonnais par le Real Madrid cet hiver, Endrick a parfaitement lancé son aventure sur les bords du Rhône avec 5 buts inscrits et 1 passe décisive en 6 matches avec les Gones. Cependant, le Brésilien a connu un petit bémol avec son expulsion face à Nantes. Un événement que Paulo Fonseca ne veut pas banaliser. D’ailleurs, le coach portugais a fait savoir qu’il comptait apporter son aide au jeune attaquant de 19 ans.

« Je pense que tout le monde a compris la situation d’Enrdrick. C’est un joueur spécial, différent. Tout le monde aime Endrick, mais nous devons comprendre que nous avons besoin du meilleur Endrick mais qu’Endrick a aussi besoin du groupe. Nous ne sommes pas dépendants d’Endrick. Je dois faire attention : c’est un joueur très médiatique, mais c’est un joueur de 19 ans. Je dois aider Endrick à vivre avec cette médiatisation. Le groupe est toujours prêt pour l’aider. Endrick peut encore beaucoup progresser. Il a les mêmes obligations que les autres. Dans l’équipe technique, il faut comprendre que nous devons aider Endrick. Je comprends la situation, mais il doit apprendre. Il a 19 ans et a beaucoup de frustration, il doit être calme dans ces moments-là, être focus sur le jeu et parfois il perd cette concentration et est frustré. Nous avons parlé avec lui pour qu’il apprenne. Lors du dernier match (contre Nantes, ndlr), les adversaires ont été très agressifs avec lui, il a perdu cette concentration, mais il doit apprendre de cette situation », a-t-il déclaré au site Olympique-et-Lyonnais.