Monaco : le phénomène Paris Brunner affole la Ligue 1 malgré la polémique

La semaine de Paris Brunner avait débuté par un but polémique à Strasbourg, elle s’est terminée par un but sous forme d’excuse contre Lens. Auteur de son 4e but en 5 matchs de Ligue 1 face à Lens hier soir (2-1), ce qui fait de lui le co-meilleur buteur du championnat avec Doumbia (Brest), Sinayoko (PFC) et Gouiri (OM), l’attaquant allemand a cette fois joint les deux mains l’une contre l’autre en guise de prière comme pour mieux se faire pardonner auprès du public. Sa dernière célébration en Alsace, où il a mimé un égorgement, a fait du bruit et a même choqué.

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Il s’est tout de suite excusé, expliquant répondre aux provocations et aux insultes des supporters strasbourgeois, mais le mal est fait. La commission de discipline s’est emparée de l’affaire et pourrait bien le sanctionner. Une décision qui constituerait un coup dur pour l’AS Monaco, et un coup d’arrêt pour le joueur. «C’est un garçon passionné, très intense. Il a fait une erreur au moment de sa célébration», reconnaissait en conférence de presse Luis Filipe. Dont acte. Brunner a visiblement bien digéré cette affaire, tant il a fait mal aux Sang et Or à Louis-II.

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Un début de saison canon

Buteur de sang-froid sur un très bon travail d’Abline, l’ancien du Borussia Dortmund pousse également Gradit à la faute, lequel a marqué contre son camp, alors que Lens était dans un temps fort. Brunner a pesé tout au long de la partie et aurait même pu finir avec un doublé sans un arrêt de Risser en première période. « Ce qui nous rend dangereux, c’est d’avoir des joueurs aussi tranchants devant, analysait Filipe Luis après la rencontre. Abline a été très en jambes, il a attaqué l’espace, Brunner gardait les ballons, pressait, s’engouffrait aussi dans la profondeur. C’est pour ça qu’on réussit à faire la différence à n’importe quel moment. »

Arme offensive numéro une de l’AS Monaco, jusqu’où peut aller Brunner, lui qui en est déjà à 6 réalisations en 7 matchs toutes compétitions confondues cette saison ? « Ça ne dépend que de lui. Entre sa première semaine d’entraînement avec moi, et maintenant, je le sens beaucoup plus énergique, il est passionné. J’adore ça. S’il veut continuer comme ça, tout dépendra de son ambition », expliquait son coach. C’est aussi une réussite personnelle pour le Brésilien puisque l’an passé, l’attaquant avait été très peu utilisé (9 apparitions, 244 minutes, 2 buts). Il a encore du chemin à faire, notamment être appelé par Jürgen Klopp. À la trêve, il prendra le chemin des U21 allemands.