Ligue des Champions : Galatasaray domine la première manche face à Liverpool

Galatasaray et Liverpool ouvraient le bal de ces 8es de finale de Ligue des Champions. Tombeur de la Juventus au terme d’une confrontation épuisante lors des barrages, le club stambouliote partait avec une petite longueur de retard sur son adversaire. Sur le papier seulement car dans les faits, bien malin celui qui pouvait donner le nom de l’équipe qui se qualifiera dans une semaine. Avec Osimhen, Lang, Yilmaz, Lemina, Torreira, tous titulaires au coup d’envoi, les Turcs avaient leur mot à dire, surtout dans un stade acquis à leur cause et face à des Reds toujours aussi irréguliers cette saison, et privés d’Alisson, blessé ou encore de Gakpo et Frimpong, laissés sur le banc au profit de Mamadarshvili, Gomez et Wirtz.

Pas convaincant depuis son arrivée, l’Allemand est toujours en manque de confiance, en témoigne cette première situation où il ne parvenait pas à trouver le cadre malgré le but déserté par Çakir, lequel avait mis Lemina en difficulté sur sa relance (2e). Il venait de manquer l’ouverture du score et souffrait encore à la conclusion sur ce décalage créé par Mac Allister avec une frappe sans conviction (16e). Galatasaray avait déjà profité de ce manque de réalisme pour prendre les devants sur corner, domaine où Liverpool est régulièrement en difficulté. Lemina catapultait au fond des filets une remise de la tête d’Osimhen au second poteau (1-0, 7e). Les Scousers commençaient bien mal dans un Rams Park en fusion.

Liverpool encore fragile

Souvent mal couverte par le bloc, la défense se retrouvait trop souvent en mauvaise position. Van Dijk venait éteindre l’incendie (10e), tandis qu’Osimhen prenait encore le meilleur dans les airs (12e). Mamadarshvili devait à son tour s’employer sur ce centre travaillé du déroutant Noa Lang (21e) et même sauver son camp d’une magnifique détente horizontale sur ce coup de casque de Sanchez (24e), toujours sur une phase arrêtée. Osimhen aurait, lui aussi, pu creuser l’écart s’il s’était montré plus concret sur cette erreur de Konaté (29e) et ce nouveau centre de Lang (41e). En souffrance durant ce premier acte, Liverpool revenait avec de meilleures intentions au retour des vestiaires mais affichait toujours cette même fébrilité.

Ils avaient beau vouloir aller de l’avant, les Anglais étaient pris sur la moindre incursion (52e, 56e). Osimhen pensait même inscrire le but du break sur une nouvelle cagade de Konaté, sauvé par la VAR et la position de hors-jeu en début d’action de Yilmaz (62e). Les venues sur la pelouse de Robertson et de Frimpong à la place de Kerkez et de Salah ont tout de même fait du bien. Il y avait cette passe en retrait mal assurée de Yilmaz dont ne parvenait pas à profiter Ekitike, mis en échec par Çakir (66e) et ce but refusé sur corner suite à une petite main de Konaté au milieu de la mêlée (70e). Van Dijk tentait lui aussi d’apporter sa taille (76e), et Robertson son énergie (80e), alors qu’une dernière tête d’Ekitike ne trouvait pas le cadre (89e), pas plus que la tentative de Gakpo (90e). Liverpool s’incline sur la plus petite des marges et devra montrer un bien meilleur visage dans 8 jours.