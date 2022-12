Manchester United veut recruter celui qui a mis Cristiano Ronaldo sur le banc !

La suite après cette publicité

Une saison 2022/2023 où il vit un rêve éveillé. Certes, hier après-midi, il a connu une sacrée désillusion avec la défaite du Portugal contre le Maroc (1-0) mais Gonçalo Ramos apprend vite et peut espérer de meilleurs lendemains. Rayonnant du côté de Benfica où il est déjà aperçu comme l'une des futures ventes XXL des Aguias, l'attaquant portugais de 21 ans enchaîne les prestations solides et les buts. En 21 matches avec la formation lusitanienne, il a déjà inscrit 14 buts pour 6 offrandes et a su faire oublier très rapidement le départ de Darwin Nunez du côté de Liverpool.

Manchester United est séduit

Des prestations qui lui ont permis de découvrir la sélection portugaise et de participer à la Coupe du monde 2022. D'abord remplaçant avec 10 minutes disputées sur la phase de poules, il a su changer son destin en se montrant digne de remplacer la légende vivante du Portugal Cristiano Ronaldo face à la Suisse en huitième de finale. Auteur d'une prestation XXL avec 3 buts et 1 offrande lors d'une victoire 6-1, il a terminé la compétition avec le statut de titulaire. Un véritable tour de force qui a de quoi impressionner. Si le Paris Saint-Germain est sur les rangs, Manchester United entend également saisir sa chance.

Déjà intéressés depuis un petit moment, les Red Devils sont sous le charme du niveau affiché par le natif d'Olhão. D'autant plus qu'une place s'est libérée dans l'effectif des pensionnaires d'Old Trafford avec la résiliation du contrat de Cristiano Ronaldo. Prendre la place de Cristiano Ronaldo en sélection et en club ? Une possibilité loin d'être farfelue pour Gonçalo Ramos. Avec Cody Gakpo, il est considéré comme une cible prioritaire comme l'évoquent The Telegraph et le Manchester Evening News.

Un dossier peu évident

Néanmoins, la mission s'annonce compliquée pour le faire venir dès cet hiver. Tout d'abord, Erik ten Hag compte sur Anthony Martial et le club mancunien ne compte pas payer trop cher cet hiver. Disposant d'une clause libératoire de 120 millions d'euros, le buteur vaut une sacrée somme et laisse Benfica en position de force. Pour autant, le fait d'attendre risque d'offrir une plus grosse concurrence pour le signer cet été. Actuellement en Andalousie, Erik ten Hag a commenté ces rumeurs.

Tout d'abord, le technicien néerlandais a confirmé que Manchester United va tenter sa chance pour un renfort offensif : «nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous faisons des recherches sur chaque opportunité et nous ferons tout notre possible si cette opportunité est là». Pour autant, il est resté évasif quand à ces possibles opportunités : «je ne peux pas commenter des joueurs spécifiques. Je ne ferai jamais ça. Les joueurs ont des contrats et je respecte cela, mais assurez-vous que nous travaillons en coulisses pour faire arriver des bons joueurs.» Le message est passé.