Belgique-Portugal : l'énorme frustration de Fernando Santos

Le champion d'Europe en titre a chuté. Face à une valeureuse formation belge, le Portugal a dû rendre les armes (1-0) dimanche soir à Séville lors des huitièmes de finale de l'Euro 2020. Et pourtant, Fernando Santos avait tout tenté pour permettre aux siens de se hisser en quarts de finale et conserver leur trophée.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur lusitanien s'est notamment passé des services de Danilo Pereira, William Carvalho et Nelson Semedo au coup d'envoi. Malgré un visage séduisant par instants, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont buté sur des Diables Rouges disciplinés défensivement et un brin chanceux. Quelques minutes après le coup de sifflet final, Fernando Santos ne pouvait masquer son amertume après un scénario cruel pour son équipe.

Fernando Santos n'accepte pas la défaite

« Nous sommes déçus et tristes. J'ai des joueurs qui pleurent dans le vestiaire. Ils ont tout donné. La Belgique a eu 6 tirs, un cadré. Nous en avons eu 29 et avons frappé le poteau deux fois. La défaite est cruelle ce soir. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de mots à dire maintenant… Nous avons tous voulu et cru. Nous avions confiance et nous étions convaincus que nous pouvions atteindre la finale et gagner. Il n'y a pas de justice ni d'injustice, nous avons encaissé un but et nous n'avons pas pu marquer, » a ainsi décrypté le sélectionneur portugais au micro de TVI24.

Une désillusion pour le Portugal malgré toutes les opportunités qui se sont succédées. Mais ce soir, la chance avait choisi son camp, même si le technicien lusitanien ne souhaitait pas s'attarder sur ce facteur dans son analyse. « Il n'y a pas de chance ou de malchance. Quand il y a un tir au but et que vous souffrez... Le Portugal a plusieurs situations, un ballon qui frappe le gardien, une frappe qui touche le poteau, vous pensez que vous allez marquer mais ce n'est pas arrivé... Les joueurs ont tout fait. Ils étaient fatigués mais ont trouvé l'énergie pour essayer de remonter au score, » concluait Santos. Une page se tourne pour la sélection portugaise, et pour son capitaine Cristiano Ronaldo qui a disputé l'une de ses dernières compétitions sous la tunique portugaise...