CdM 2026, Pays-Bas : les deux énormes arrêts de Verbruggen face au Maroc

C’est le 16e de finale que tout le monde attendait dans cette Coupe du Monde 2026, et cette affiche entre le Maroc et les Pays-Bas répond à toutes les attentes. Après une grosse entame néerlandaise, Bart Verbruggen a maintenu les Pays-Bas dans le match grâce à deux arrêts décisifs en l’espace de quelques secondes face au Maroc. D’abord, le gardien néerlandais a réalisé une parade exceptionnelle sur une tête à bout portant de Neil El Aynaoui à la suite d’un corner, repoussant le ballon juste devant sa ligne.

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🇳🇱🇲🇦 Quelles parades de Verbruggen !

Le portier des Pays-Bas dégoûte les Marocains avec deux arrêts de très grande classe !https://t.co/yB1C6MKV8z — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 30, 2026

Dans la foulée, Achraf Hakimi a tenté sa chance d’une puissante frappe en direction de la lucarne droite après un décalage d’Ismael Saibari. Une nouvelle fois, Verbruggen s’est illustré en détournant le ballon au-dessus de sa barre transversale, signant une double intervention de grande classe pour préserver les chances des Oranjes.