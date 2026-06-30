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Coupe du Monde

CdM 2026, Pays-Bas : les deux énormes arrêts de Verbruggen face au Maroc

Par Valentin Feuillette
1 min.
Verbruggen @Maxppp
Pays-Bas 1-0 Maroc
winamax
1 1.26 N 4.00 2 16.0 bonus 100€

C’est le 16e de finale que tout le monde attendait dans cette Coupe du Monde 2026, et cette affiche entre le Maroc et les Pays-Bas répond à toutes les attentes. Après une grosse entame néerlandaise, Bart Verbruggen a maintenu les Pays-Bas dans le match grâce à deux arrêts décisifs en l’espace de quelques secondes face au Maroc. D’abord, le gardien néerlandais a réalisé une parade exceptionnelle sur une tête à bout portant de Neil El Aynaoui à la suite d’un corner, repoussant le ballon juste devant sa ligne.

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Dans la foulée, Achraf Hakimi a tenté sa chance d’une puissante frappe en direction de la lucarne droite après un décalage d’Ismael Saibari. Une nouvelle fois, Verbruggen s’est illustré en détournant le ballon au-dessus de sa barre transversale, signant une double intervention de grande classe pour préserver les chances des Oranjes.

Pub. le - MAJ le
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