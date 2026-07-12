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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : nouveau record pour Lionel Messi

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Messi en pleurs après Argentine-Egypte @Maxppp
Argentine 3-1 Suisse
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Malgré une nouvelle prestation décisive, Lionel Messi n’a pas trouvé le chemin des filets lors du quart de finale remporté par l’Argentine face à la Suisse (3-1 après prolongation). Déjà auteur de 8 buts depuis le début de la Coupe du Monde 2026, le capitaine argentin s’est cette fois distingué dans un autre registre en délivrant une passe décisive à Alexis Mac Allister pour l’ouverture du score.

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Cette rencontre restera également historique pour le numéro 10 de l’Albiceleste. Face aux Suisses, Messi a disputé son 15e match en phase à élimination directe de Coupe du Monde, un record absolu dans l’histoire de la compétition. Il devance désormais l’Allemand Miroslav Klose, qui comptait 14 apparitions dans cette partie du tournoi. À 39 ans, la légende argentine continue donc d’écrire un peu plus sa propre histoire sur la scène mondiale.

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