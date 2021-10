Manchester United : la réponse cinglante de Cristiano Ronaldo à ses détracteurs !

La suite après cette publicité

Un retour forcément très attendu. Parti de Manchester United en 2009 pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé de revenir du côté d'Old Trafford cet été après trois saisons passées à la Juventus (2018-2021). Le numéro 7, qui a signé un contrat jusqu'en juin 2023 avec les Red Devils, avait alors réalisé un come-back tonitruant avec un doublé contre Newcastle en Premier League, un but face aux Young Boys en Ligue des Champions et un autre contre West Ham en championnat, le tout en une semaine. Mais depuis, le rendement de l'international portugais a légèrement baissé et les critiques commencent à pleuvoir outre-Manche.

Avec six buts inscrits toutes compétitions confondues en huit matches (5 de Premier League, 3 de Ligue des Champions), Cristiano Ronaldo affiche pourtant un bilan plus que correct sous les couleurs mancuniennes cette saison, mais ce dernier est la cible de critiques notamment concernant son repli défensif. Avant le choc contre Liverpool ce dimanche (17h30, 9e journée de PL, à suivre en live sur FM), l'ancien joueur de la Vieille Dame a sèchement répondu à ses haters auprès de Sky Sports : «je sais quand l'équipe a besoin de mon aide sur le plan défensif. Mais mon rôle dans ce club est de gagner, d'aider l'équipe à gagner et à marquer des buts. Le côté défensif fait partie de mon travail.» Un début d'entretien tout en douceur avant des déclarations bien plus tranchantes.

«Je vais encore fermer des bouches !»

«Les gens qui ne veulent pas voir ça, c'est parce qu'ils ne m'aiment pas, mais pour être honnête, j'ai 36 ans, je gagne tout, alors est-ce que je vais m'inquiéter des gens qui disent du mal de moi ? Je dors bien la nuit. Je vais au lit avec ma conscience en très bonne santé. Continuez comme ça parce que je vais encore fermer des bouches et gagner des choses. (...) Les critiques font toujours partie du métier. Cela ne m'inquiète pas. Et je considère que c'est une bonne chose d'être honnête. S'ils s'inquiètent pour moi ou s'ils parlent de moi, c'est parce qu'ils connaissent encore mon potentiel et ma valeur dans le football. C'est donc une bonne chose. Je vais vous donner un exemple : si vous êtes dans une école et que vous êtes le meilleur élève, vous demandez au pire élève s'il aime le meilleur, il vous répondra qu'il ne l'aime pas», a envoyé CR7 ! Mais l'international portugais (182 sélections, 115 buts) ne s'est pas arrêté là.

«Tout le monde me connaît. J'ai toujours été comme ça, je ne vais pas changer maintenant avec mon âge. Je me donnerai toujours à 100 % pour ce club et mes réactions font partie de ce que je suis. Je ne veux faire de mal à personne. Je sais qu'il y aura des regards sur moi à cause de ce que je suis, de ce que je réalise, de ce que je gagne. Ils ne veulent pas m'attribuer le mérite des bonnes choses. Ils trouveront toujours les mauvaises choses, mais pour moi, ce n'est pas un problème. La vie est une leçon constante et j'apprends toujours de mes erreurs, en essayant d'améliorer au prochain match.» Cristiano Ronaldo a décidé de sortir la sulfateuse et ses mots risquent de faire grand bruit partout dans le monde.