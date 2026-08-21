MLS
Minnesota United fait une offre pour Callum McCowatt
@Maxppp
Selon nos informations, Minnesota United a formulé une offre de 1,5 M$ (environ 1,28 M€) pour Callum McCowatt, accompagnée de 500 000 $ de bonus (environ 426 000 €). Une proposition rapidement rejetée par Silkeborg, qui a fermé la porte à un départ de son ailier néo-zélandais.
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À 27 ans, McCowatt sort d’une excellente saison avec le club danois, avec 12 buts et 5 passes décisives. International néo-zélandais, il avait également participé à la Coupe du monde 2026. Le joueur souhaite franchir un cap et rejoindre Minnesota, mais Silkeborg l’a déclaré non transférable pour le moment.
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