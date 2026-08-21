Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM MLS

Minnesota United fait une offre pour Callum McCowatt

Par Santi Aouna
Ballons de foot @Maxppp

Selon nos informations, Minnesota United a formulé une offre de 1,5 M$ (environ 1,28 M€) pour Callum McCowatt, accompagnée de 500 000 $ de bonus (environ 426 000 €). Une proposition rapidement rejetée par Silkeborg, qui a fermé la porte à un départ de son ailier néo-zélandais.

La suite après cette publicité

À 27 ans, McCowatt sort d’une excellente saison avec le club danois, avec 12 buts et 5 passes décisives. International néo-zélandais, il avait également participé à la Coupe du monde 2026. Le joueur souhaite franchir un cap et rejoindre Minnesota, mais Silkeborg l’a déclaré non transférable pour le moment.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Minnesota
Callum McCowatt

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Minnesota Logo Minnesota United
Callum McCowatt Callum McCowatt
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier