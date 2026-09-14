Real Madrid : le groupe contre Elche presque au complet

Après un bon début de saison en Liga avec quatre victoires en cinq rencontres, le Real Madrid va devoir enchaîner ce mardi soir sur la pelouse d’Elche (21h30). Pour suivre la cadence du FC Barcelone en championnat, les Merengues vont devoir surfer sur leur belle victoire face au Rayo Vallecano (4-1).

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Pour cette rencontre, José Mourinho pourra compter sur la quasi-intégralité de son effectif. Seul les trois absents de longue date (Rodrygo, Mendy, Militao) manquent à l’appel pour ce rencontre. Aurélien Tchouaméni, Endrick ou encore Raul Asencio sont encore présents dans le groupe après leurs blessures de début de saison.