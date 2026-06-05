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Ligue 1

OM : ça se confirme entre Greenwood et la Roma

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Mason Greenwood @Maxppp

Hier, la presse italienne a annoncé que l’AS Roma va envoyer une offre de 40 M€ à l’OM pour Mason Greenwood. Ce vendredi, le Corriere dello Sport explique que tout va s’accélérer dès que Tony D’Amico sera officiellement nommé directeur sportif. Il contactera ensuite Marseille pour offrir 35 M€, plus des bonus qui augmenteront l’offre à 40 M€. Ce qui semble insuffisant pour les Phocéens, qui veulent au moins 50 M€. D’autant qu’ils doivent verser 40% du montant de la vente à Manchester United, l’ancien club de l’Anglais de 24 ans.

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Le Cds confirme que l’AS Roma est la priorité de Greenwood, qui veut rester dans un grand championnat européen. Mais Fenerbahçe, qui lui offre un salaire XXL de 5 M€ nets par an ainsi que diverses primes. La Louve, qui lui propose 4,5 M€ par an, ne peut pas rivaliser sur ce terrain-là. Mais elle a tout de même la préférence du joueur. Son père continue d’échanger avec les dirigeants italiens, qui sont confiants. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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