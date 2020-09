Le PSG veut chiper deux joueurs à l'Inter, Zinedine Zidane soulagé du départ de Gareth Bale

La suite après cette publicité

Le PSG veut chiper deux joueurs à l'Inter

En manque cruel de joueurs en ce moment entre les suspendus et les blessés, le Paris Saint-Germain va peut-être se tourner vers le mercato pour subvenir à ses besoins. Selon le Corriere dello Sport du jour, le club parisien voudrait chiper deux joueurs au sein de l'effectif de l'Inter. Il s'agit de Radja Nainggolan, qui revient du prêt d'une saison à Cagliari, et de Milan Skriniar, solide défenseur central de 25 ans. Pour le premier, avec l'arrivée probable d'Arturo Vidal chez les Lombards, la porte semble ouverte. Surtout que Antonio Conte ne semble pas compter sur lui. En revanche pour le Slovaque cela s'annonce plus compliqué, lui qui a la cote auprès du technicien italien. Affaire à suivre.

Fenerbahçe attend Cavani

Après un transfert avorté à Benfica et la révélation d'appels du pied, laissés sans suite, au FC Barcelone, Edinson Cavani est toujours sans club. Mais plusieurs formations européennes semblent le vouloir à tout prix en ce mois de septembre. C'est le cas du Fenerbahçe Istanbul, selon le journal Fotomaç du jour. Le média écrit que la formation stambouliote aurait l'argent suffisant pour faire venir le Matador, surtout afin de payer son salaire imposant. «L'argent est prêt pour Cavani, il n'y a plus qu'à l'attendre», écrit le quotidien sur sa première page. À l'Uruguayen de faire son choix désormais, lui qui rêve toujours d'un grand club européen.

Le Real Madrid heureux du départ de Bale

Tottenham semble heureux du retour de Gareth Bale. Ce dernier voulait revenir en Angleterre et y trouve son compte. Et le Real Madrid dans tout ça ? Et bien si l'on en croit la presse pro-madrilène ce matin, le sourire est aussi sur le visage de Zinedine Zidane dans cette opération. En effet, depuis le temps que le technicien français ne compte plus sur lui, un départ va enfin avoir lieu. Les finances madrilènes, même si elles devront encore supporter 50% du salaire du Gallois, devraient aussi mieux se porter. Bref, tout le monde est content et pour Marca, «Zidane obtient enfin le départ de Bale». As se contente d'un «bye Bale» ce matin, comme un soulagement d'un feuilleton qui aura duré des années.