LdC : l’arbitre du choc PSG-Liverpool est connu

La Ligue des Champions revient cette semaine ! Et quoi de mieux qu’un PSG-Liverpool (mercredi 21h00) pour la première manche des quarts de finale de la compétition européenne au Parc des Princes. Alors que ce duel est très attendu car les deux équipes ont une dynamique opposée - Manchester City a humilié les Reds en FA Cup (4-0) tandis que les hommes de Luis Enrique se sont imposés face au TFC - l’arbitre de ce choc au sommet est enfin connu. Il s’agit de l’Espagnol : José Maria Sanchez.

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L’officiel, connu pour sa rigueur et son expérience en compétitions européennes, a déjà dirigé des rencontres impliquant les deux clubs. Avec le Paris Saint-Germain, il avait officié lors du match contre Aston Villa en 2024-2025, une rencontre soldée par une défaite 3-2 des Parisiens. Côté Liverpool, Sanchez possède un bilan plus positif. Il avait supervisé la victoire 3-0 des Reds contre l’Ajax en 2022-2023 et le succès 5-1 face au Sparta Prague en Europa League 2023-2024.