CDM 2026 : la liste du Mexique avec Guillermo Ochoa

Cet été, le Mexique s’apprête à disputer sa Coupe du Monde à domicile avec un effectif marqué par de grands écarts générationnels. À 40 ans, le légendaire gardien Guillermo Ochoa entre dans l’histoire en participant à son sixième Mondial, profitant du forfait sur blessure du titulaire Luis Ángel Malágon. À l’inverse, le jeune talent de 17 ans, Gilberto Mora, s’apprête à vivre sa toute première phase finale majeure au milieu de cadres confirmés.

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No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Pour briller devant leur public, le sélectionneur Javier Aguirre s’appuiera sur un secteur offensif de poids mené par Santiago Giménez et Raúl Jiménez, ainsi que sur les récentes naturalisations d’Álvaro Fidalgo et Julián Quiñones. Cette équipe remaniée aura fort à faire pour s’extirper d’un groupe A très ouvert, où elle devra affronter l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Tchéquie. Pour ce faire, les Mexicains pourront compter sur le soutien de leur public.

La liste du Mexique

Gardiens : Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

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Défenseurs : Israël Reyes (América), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv Moscou), Johan Vásquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (Alkmaar)

Milieux : Edson Álvarez (West Ham), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Orbelin Pineda (AEK Athènes), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), César Huerta (Anderlecht), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Luis Chávez (Dinamo Moscou).

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Attaquants : Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Santiago Giménez (AC Milan), Guillermo Martinez (Pumas), Armando Gonzalez (Guadalajara), Raúl Jiménez (Fulham)