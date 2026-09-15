Gabriel Jesus : « je veux marquer le but qui donnera la Ligue des Champions au Barça »

Nouvel attaquant du FC Barcelone, Gabriel Jesus a accordé un entretien au quotidien espagnol Sport pour évoquer ses premiers pas en Catalogne et surtout ses ambitions avec le club blaugrana. Après avoir disputé deux finales de Ligue des Champions sans jamais soulever le trophée, le Brésilien ne cache pas son objectif : « j’en ai disputé une avec City. La saison dernière, avec Arsenal, je n’ai pas joué, mais nous avons perdu. Oui, bien sûr. C’est une compétition que j’adore, et j’aimerais beaucoup remporter ce titre ». Un rêve qui nourrit déjà ses ambitions sous ses nouvelles couleurs.

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Et Gabriel Jesus sait déjà quel serait le scénario idéal pour enfin inscrire son nom au palmarès de la compétition : « chaque match, bien sûr, mais un but en finale de la Ligue des Champions, avec le titre en prime, serait parfait. » Le Brésilien, qui a également expliqué avoir « toujours rêvé de jouer un jour pour le Barça », assume donc pleinement ses ambitions : « au Barça, il faut avoir l’envie et l’ambition de remporter la Ligue des Champions, la Liga et tous les autres titres pour lesquels on est en lice. » Un discours qui résume parfaitement ce qu’il attend de son aventure catalane.