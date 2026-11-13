Le RC Lens a aussi coché le nom de Walid Regragui

Après une saison 2025-2026 historique, ponctuée par une deuxième place en Ligue 1 et un sacre en Coupe de France, le club artésien peine à retrouver de la stabilité. Quelques semaines seulement après le début du championnat, Dino Toppmöller avait été remercié à la surprise générale et remplacé par Yannick Cahuzac. Mais l’ancien milieu de terrain des Sang et Or n’aura pas fait de vieux os sur le banc lensois. L’humiliation historique subie face à Côme (1-9) en Ligue des Champions, suivie d’une nouvelle défaite face à l’Olympique de Marseille (1-2) à Bollaert, aura eu raison de lui. Ce jeudi, le RC Lens a officialisé son départ.

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Depuis, la direction artésienne s’active pour trouver son successeur. Et comme nous vous le révélions ces derniers jours, le favori se nomme Pierre Sage. Le technicien français, qui avait quitté le club cet été pour tenter l’aventure en Premier League, vient justement d’être démis de ses fonctions par Crystal Palace. Une situation qui facilite évidemment les choses pour le président lensois Joseph Oughourlian, désireux de rapatrier l’homme qui avait fait des merveilles sur le banc des Sang et Or, la saison dernière. Mais si Pierre Sage reste la priorité, le RC Lens étudie également d’autres profils.

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Walid Regragui plaît aussi au RC Lens

Et selon nos informations, le nom de Walid Regragui a aussi été coché par la direction lensoise. Libre depuis la fin de son aventure à la tête de la sélection marocaine, le technicien de 51 ans dispose d’une belle cote sur le marché des entraîneurs. Fort de son expérience avec les Lions de l’Atlas, qu’il avait notamment emmenés jusqu’en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 et en finale de CAN (en attendant de savoir si le TAS confirmera le sacre du Maroc sur tapis vert), l’ancien entraîneur du Wydad Casablanca a repoussé plusieurs propositions cet été. Le Marocain, qui n’a jamais caché son ambition d’entraîner un club de l’un des cinq grands championnats européens, souhaite prendre son temps pour choisir un projet à la hauteur de ses ambitions. Et le RC Lens, malgré son début de saison compliqué, présente de sérieux arguments.

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Un club historique du football français, un public passionné, un effectif intéressant et une participation à la Ligue des Champions : sur le papier, le projet lensois possède plusieurs atouts susceptibles de séduire Walid Regragui. Depuis le début de la saison, le technicien marocain, qui connaît parfaitement le football français pour y avoir effectué une grande partie de sa carrière de joueur, officie d’ailleurs comme consultant sur les antennes de Canal+. En attendant de retrouver un banc, celui qui a également remporté la Ligue des Champions africaine avec le Wydad en 2022 reste attentif aux opportunités qui pourraient se présenter à lui. Celle de Lens est réelle, puisqu’il a même déjà rencontré les dirigeants artésiens. Ces derniers mois, Regragui avait aussi été proche de rejoindre le Paris FC. Le coach marocain avait fait partie des deux candidats finalistes avec Liam Rosenior.