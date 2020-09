PSG : Presnel Kimpembe réclame aussi des renforts lors du mercato

La suite après cette publicité

Interrogé par Téléfoot dimanche dernier, Kylian Mbappé avait réclamé des recrues et vite, afin de soulever enfin la Ligue des Champions. «Évidemment que le PSG a grandi avec cette finale. Avant, on avait ce blocage des quarts de finale, maintenant on a brisé ça. Plein d'équipes ont perdu une finale et ont gagné l'année d'après. Il faut positiver et faire un bon recrutement. Je pense que c’est important. Il faut acheter des joueurs. J’espère qu’il y aura de bonnes recrues et qu’on pourra démarrer la saison avec l’objectif de faire mieux que la saison passée». Depuis, le latéral droit italien Alessandro Florenzi est arrivé. Mais cela ne suffira pas.

Présent en conférence de presse à l'Ooredoo Training Center de Saint-Germain-en-Laye, à la veille de PSG-OM, Presnel Kimpembe a abondé dans le sens de son coéquipier en club et en équipe de France et réclamé du renfort. «Bien sûr qu’on en a besoin, avec les départs qu’il y a eu cet été, on sait que l’effectif a besoin d’autres joueurs pour combler les manques. Où sur le terrain, ça je ne sais pas, c’est au club au coach et à Leonardo d’en décider,» s'est exprimé le joueur de 25 ans, qui après le départ de Thiago Silva à Chelsea et face au forfait de Marquinhos fait désormais office de taulier de la défense parisienne.