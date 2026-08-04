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Atlético : réunion imminente entre le Barça et le clan Julian Alvarez

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Julian Alvarez célèbre un but avec l'Atlético @Maxppp

Julián Álvarez (26 ans) doit trouver le temps long. Malgré sa prise de position publique sur son avenir, l’Argentin est toujours bloqué par l’Atlético de Madrid, qui ne veut pas entendre parler d’un transfert au FC Barcelone. Mais l’avant-centre et son entourage n’ont pas dit leur dernier mot.

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El Desmarque révèle que les agents de l’Araignée vont voyager cette semaine à Barcelone afin de rencontrer les dirigeants culés. L’objectif est de définir la stratégie à suivre pour faciliter le transfert de l’avant-centre en Catalogne, alors que le dossier n’avance plus. Les deux parties veulent trouver comment convaincre les Colchoneros d’accepter leur offre.

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