Ligue des Champions
Liverpool-PSG : au tour de Nuno Mendes de sortir sur blessure !
@Maxppp
Les 22 acteurs du choc entre Liverpool et le Paris Saint-Germain ne sont décidément pas vernis. Alors que les deux équipes se battent pour une place en demi-finale de Ligue des Champions, elles ont encaissé deux coups durs.
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Liverpool a vu Hugo Ekitike sortir en pleurs sur civière. Quelques minutes plus tard, ce sont les Parisiens qui ont dû faire face à la sortie sur blessure de Nuno Mendes. Le Portugais a filé directement au vestiaire après avoir été remplacé par Lucas Hernandez.
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