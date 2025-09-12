Menu Rechercher
Barça : Gavi forfait jusqu’à la prochaine trêve internationale

Par Kevin Massampu
Gavi, milieu de terrain du FC Barcelone @Maxppp

Le calvaire de Gavi en ce début de saison continue. Le jeune milieu espagnol avait quitté ses partenaires du FC Barcelone, à la mi-temps contre Levante (victoire, 2-3), le 23 août dernier, après une blessure au genou droit. Depuis, il n’a pas repris l’entraînement et son cas interroge le staff médical. D’après Mundo Deportivo, une réunion a eu lieu vendredi dernier pour faire le point sur la blessure du milieu de terrain. Si elle n’est pas totalement exclue, l’opération n’est pour le moment pas priorisée.

Néanmoins, son retour n’est pas encore imminent. Toujours selon le quotidien catalan, l’idée est d’avoir Gavi à 100% après la trêve internationale d’octobre. Sauf surprise, le joueur formé à La Masia ratera donc le déplacement du Barça à Newcastle (le 18 septembre) et la réception du PSG (le 1er octobre), en Ligue des Champions. Sa participation au Clasico contre le Real Madrid en Liga (le 26 octobre) est également compromise.

