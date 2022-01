Karim Benzema évoque le 8e de finale de Ligue des Champions face au PSG

Dans un entretien accordé à France Football, l’attaquant du Real de Madrid s’est exprimé sur la double confrontation face au PSG en Ligue des Champions. Le buteur des Bleus n’est pas inquiet pour cette affiche, qui sera pourtant le choc de ces 8es de finale. «Si tu veux aller au bout, faut battre toutes les équipes. Après, on aurait aimé un autre tirage, c'est sûr. Le PSG fait partie des favoris, mais il n'y a pas de peur, C'est deux matches de foot. On a envie de se qualifier, on a envie d'aller au bout. » a expliqué Benzema.

Interrogé sur le fait de venir jouer ce match en France, le Madrilène qui a inscrit 23 buts en 26 matchs cette saison avec le Real, a expliqué que cela ne changeait rien pour lui et qu’il avait la ferme intention de repartir de Paris avec une victoire. « Avec le Real, je suis revenu plein de fois, ce n'est pas nouveau. Et mes supporters en France me regardent tous les week-ends. Je n'ai pas besoin de venir en France et de montrer quoi que ce soit. Mais en tout cas, quand on va aller en France venir jouer ce match contre Paris, ce sera pour gagner. » a-t-il détaillé. Le Real Madrid se déplacera le 15 février au Parc des Princes pour le match aller, le retour en Espagne aura lieu le 9 mars.