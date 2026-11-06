Un journaliste espagnol pète un plomb sur Raphinha

C’est officiel depuis hier. Raphinha a signé sa prolongation avec le FC Barcelone jusqu’en 2030. Le capitaine blaugrana est récompensé de ses deux très bonnes dernières saisons, et a montré, depuis la reprise cet été, que le club peut encore compter sur lui. Avec ses 19 buts et ses 3 passes décisives en seulement 13 matchs toutes compétitions confondues, le Brésilien de 29 ans est tout simplement irrésistible. Il y a tout de même une petite crainte, c’est son physique qui se fragilise doucement. À l’heure où les internationaux doivent rejoindre leur sélection (après ce week-end), le Barça tremble de voir son attaquant revenir une nouvelle fois blessé. C’est même un sujet de crispation chez les suiveurs blaugranas.

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Présent sur le plateau de la RAC1, le journaliste Joan Poquí s’est montré très critique envers le joueur, qui a répondu à l’appel de Carlo Ancelotti. «Cela n’a aucun sens d’aller à Singapour pour jouer des matchs amicaux avec le Brésil, cela n’a aucun sens pour Raphinha, qui a été blessé lors des trois dernières trêves. Et il continue à se blesser. Cela n’a aucun sens de dire que ce n’est rien et qu’Ancelotti sait comment gérer cela… rien chez ce type (Raphinha) n’a de sens !», lâche-t-il très remonté, au point de demander à ce qu’on lui enlève le capitanat au Barça. «Je retirerais le brassard de capitaine à Raphinha sur-le-champ. Et s’il revient blessé… On dirait que le Barça ménage ses joueurs pour leurs sélections nationales. C’est une honte ! C’est du vol ! C’est intolérable ! Cette trêve n’a aucun sens, ni la précédente, ni le fait qu’il soit maintenant sélectionné avec le Brésil. Ni qu’il joue en Ligue des Nations… C’est scandaleux ! Bon sang !»