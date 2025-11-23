Menu Rechercher
PSG : vers un retour d’Ousmane Dembélé face à Tottenham

Touché au mollet gauche face au Bayern Munich, Ousmane Dembélé semble désormais proche d’un retour à la compétition. Le Ballon d’Or 2025 a participé à une large partie de la séance d’entraînement de veille de match au campus de Poissy avant la victoire contre Le Havre (3-0). Selon les informations de L’Équipe, les sensations du joueur sont jugées « positives ». De quoi croire à une réapparition dans le groupe dès mercredi en C1 face à Tottenham ? Au PSG, on reste sur la réserve : le staff rappelle que « tout dépendra des sensations lundi et mardi » avant que Luis Enrique ne tranche.

La prudence reste de mise au regard de son début de saison haché, entre lésion aux ischio-jambiers en septembre et problème au mollet en novembre, qui lui ont déjà coûté près de deux mois d’indisponibilité. Le club avait d’ailleurs payé cher son choix de l’aligner trop tôt contre le Bayern, où il avait dû sortir au bout de 25 minutes. Depuis, Dembélé a travaillé sérieusement pendant la trêve et se trouve désormais en « phase finale de reprise ».

