AC Milan : prolongation imminente pour Mike Maignan

La fin du feuilleton Mike Maignan (30 ans) approche à grands pas. En fin de contrat en juin prochain, le gardien français va prolonger en Lombardie, comme le laissaient pressentir les dernières informations à ce sujet. L’annonce est même imminente selon Sky Sport Italia, qui annonce un nouvel accord jusqu’en 2031. Le Guyanais aura alors 35 ans.

Il bénéficiera de l’un des plus gros salaires du vestiaire milanais à 5,7 M€ net à l’année d’après le média italien. La Gazzetta dello Sport prétendait même que les émoluments du portier pourraient monter à 7 M€ avec les bonus. Voilà un (long) dossier qui se referme pour Il Diavolo, particulièrement satisfait des prestations et de la personnalité de son capitaine.