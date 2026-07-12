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Yassine Kechta signe à Léganés

Par Kevin Massampu
1 min.
Yassine Kechta en action avec le HAC. @Maxppp

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Havre (128 matchs, 7 buts, 6 passes décisives), son club formateur et avec lequel il a notamment remporté le titre en Ligue 2 en 2023, Yassine Kechta a trouvé un nouveau club. Le milieu de terrain marocain a signé ce dimanche soir à Léganés, club de deuxième division espagnole. Le natif de Paris a signé un contrat jusqu’en 2030.

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« Leganés et Yassine Kechta (Paris, France, 25 février 2002) sont parvenus à un accord concernant son arrivée au club « pepinero » pour les quatre prochaines saisons. Le milieu de terrain franco-marocain de 24 ans devient la quatrième recrue des « blanquiazules » après sa signature au club en tant que joueur libre en provenance du Havre AC », a communiqué le club espagnol, arrivé 16e sur 22 la saison passée en D2.

Pub. le - MAJ le
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