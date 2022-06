Accord de principe entre la Juventus et Paul Pogba

La suite après cette publicité

Le retour de Paul Pogba (29 ans) à la Juventus est toujours un peu plus proche. La semaine dernière nous dévoilions que le Français avait d'ores et déjà signé un contrat de 4 ans avec la Vieille Dame mais hier se tenait une réunion avec l'agente du joueur, Rafaela Pimenta, et les dirigeants italiens.

D'après Sky Sport Italia, les choses vont un peu moins vite car un accord de principe aurait seulement été trouvé entre les différentes parties. Le média affirme même que la durée de contrat n'a pas encore été définitivement fixée. On parle d'une durée de trois ans, plus une année en option, ou d'un bail de quatre saisons.